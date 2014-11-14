中国2014年度棉花产量预计同比减7%--行业网站

美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
路透北京11月14日 - 中国棉花网周五公布的全国棉花产量调查报告称，中国2014年度棉花产量预计651万吨，较上年度减少7%，较8月份预测下降4.3个百分点。
该调查报告并显示，2014年度全国棉花单产水平同比增加，平均单产102.9公斤/亩，较上年增加6.3%，较8月份调查结果下降4.3个百分点。
为全面了解2014年棉花产量情况，国家棉花市场监测系统于10月15-31日在全国范围内展开棉花产量调查，样本涉及15个植棉省（自治区）、90个植棉县（市、团场）、4,476个定点植棉信息联系户。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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