更正-中国农业：中国今年迄今国储棉已出售四分之一

(更正：因英文原文有误，内文第一段应改为“中国是全球最大棉花进口国”，非“第二大”)

路透青岛6月7日 - 中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国是全球最大棉花进口国。

中国曾表示，其要在7月末前累计出售450万吨棉花。之前中国实施了一项具有争议的政策来扶持农户，积累了约1,000万吨棉花库存。

尽管交易员担心国储棉流入市场可能限制进口，但中国棉花协会表示，全额缴税的棉花进口量较上年同期跳增近七倍，到4月时达到75.7万吨。

中国棉花协会常务副会长高芳在行业会议上表示，这是由于国外供应价格低廉。

中国棉花收储政策推高国内棉价，促使中国纺织业者寻求价格低廉的海外供应，支付关税后的进口价格比国内价格低约40%。中国纺织业规模全球最大。

中国官方已经证实，下一销售年度将保持其收储政策不变，以每吨20,400元人民币(合3,300美元)的价格收储。

但该协会承认这一政策给国内纺织业带来的压力，因为国内棉价昂贵提高其成本，并削弱其相对其他出口国的成本竞争优势，导致一些企业减产或关闭。

高芳称，“出台一个收储政策...并没有设想让他连续三年来执行..大家的共识是一样的，就是如何能够为中国找到一个更好的政策。”

发改委刘小南周四指出，政府正在研究措施，以缓和收储计划导致的价格扭曲问题。