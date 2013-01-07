中国农业: 考虑公布新棉花进口配额

路透北京/纽约1月4日 - 全球最大棉花消费及进口国中国正考虑公布新的进口配额,并出售一部分储备棉.商户与分析师称,此举目的是为遏制该国纺织业潜在的危机.

消息人士称,这项扩大纺织厂棉花进口配额的提议仍在考虑阶段.但若得到批准,纺织厂每进口一吨棉花,就需购买三吨储备棉.由于未得到对媒体发言的授权,消息人士要求匿名.

中国国家发改委12月28日发表声明称,将标售一批储备棉,具体数目及其它细节均未说明.

尚不清楚新的进口配额是免税还是浮动关税,但商户称国外棉价比中国价格低约20%.(完)