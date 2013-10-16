中国9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨--行业协会

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透北京10月16日 - 中国棉花协会周三引述海关统计称，中国9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨。
刊登在棉花协会网站上的新闻稿称，2013年9月棉花进口数量持续回落，平均价格基本保持不变。
9月中国进口棉花20.13万吨，较上月减少7.5万吨，降幅27%，同比下降23.4%； 平均进口价格2,196美元/吨，较8月上涨5美元，同比下跌6.8%.
2013年1-9月累计进口322.6万吨，同比减少19.9%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
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