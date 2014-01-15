2013年中国棉花进口量为415万吨--行业网站

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透上海1月15日 -行业网站--中国棉花网援引海关数据称，2013年中国棉花进口总量为414.8万吨，同比减少19.2%。
统计显示，去年12月单月进口量为60.9万吨，较上年同期增加14.36%。
此前中国官方媒体新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成本尚低于国内棉花。
中国棉花协会公布的2014年植棉意向调查显示，由于成本持续上升，植棉效益仍不理想，全国棉农平均种植意向减少8.9%。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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