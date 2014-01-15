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中国财经 | 2014年 1月 15日 星期三 10:47 BJT

2013年中国棉花进口量为415万吨--行业网站

路透上海1月15日 -行业网站--中国棉花网援引海关数据称，2013年中国棉花进口总量为414.8万吨，同比减少19.2%。

统计显示，去年12月单月进口量为60.9万吨，较上年同期增加14.36%。

此前中国官方媒体新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成本尚低于国内棉花。

中国棉花协会公布的2014年植棉意向调查显示，由于成本持续上升，植棉效益仍不理想，全国棉农平均种植意向减少8.9%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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