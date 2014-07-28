中国9-12月棉花进口可能意外大增--业内人士

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约7月25日 - 一位经验丰富的业内人士周五表示，中国农业补贴政策变化的不确定性，可能使9-12月期间进口棉花需求激增。中国是全球最大的棉花生产国和消费国。
Jernigan Global Commoditie总裁兼执行长Ed Jernigan表示，对于中国新农业补贴政策，外界“根本摸不着头脑”。
Jernigan称，从9月开始纺织厂将需要从国内市场采购或进口新的棉花，因为库存较低，而且政府巨大的棉花储备质量并不高。这位执行长为纺织厂的供应链管理提供建议。
他表示，“如果能获得配额的话，中国可能意外增加进口以满足需求。”
中国政府今年准备用农产品补贴计划，取代2011年出台的收储政策，但尚未公布所有细节。此举令人关切国内纺织厂将何时及以何种方式买到国内的新供应。
如果中国需求猛增，可能将为面临不利前景的美国农户带来一线希望，因为美国棉花丰收，而且中国的收储政策变化恐降低该国的需求。中国是全球最大纺织品市场。
但Jernigan称，他认为市场“偏空”，预计美国2014/15年供应量将触及1,600万-1,750万包预估区间的高端，因作物生长条件良好。
7月25日当周，纽约期棉CTc2受投机客抛售打压而跌至2012年6月触及的低位，因供需前景越加偏空。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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