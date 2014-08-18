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中国财经 | 2014年 8月 18日 星期一 11:18 BJT

中国7月棉花进口环比涨28.4%至28.03万吨 均价环比亦涨--行业协会

路透北京8月18日 - 中国7月棉花进口数量环比继续反弹，平均价格也有所上涨。中国棉花协会周一援引海关数据称，7月中国进口棉花28.03万吨，较上月增长28.4%，但同比减少17%。

7月棉花平均进口价格2,183美元/吨，较6月上涨51美元，涨幅2.4%，同比下跌0.3%。

海关统计显示，2013年度前11个月累计进口279.9万吨，同比减少32.1%。2014年前7个月共进口167.5万吨，同比下降39.1%。（完）

更多细节，点选棉花协会网站（here

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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