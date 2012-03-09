中国抨击印度棉花出口禁令不负责任

路透北京3月9日电---中国棉花协会对印度禁止棉花出口的决定提出批评，称这是“不负责任的行为”，并将扰乱全球市场。

印度周一表示，从即日起禁止印度棉花出口，以确保对国内加工厂的供应。这也助长了中国或将被迫需求其他途径的臆测。

印度是全球第二大棉花生产国，中国则是主要消费国。

中国棉花协会敦促印度重新评估这一禁令。

声明称：“作为国际贸易大家庭中的一员，希望印度政府及时纠正这一扰乱国际贸易秩序的错误政策，信守国际贸易规则。”

印度棉农对这一禁令表示担忧，因其会导致印度国内棉花价格进一步下挫。印度官方预计将在周五开会讨论这一问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。