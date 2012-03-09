中国抨击印度棉花出口禁令不负责任

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京3月9日电---中国棉花协会对印度禁止棉花出口的决定提出批评，称这是“不负责任的行为”，并将扰乱全球市场。
印度周一表示，从即日起禁止印度棉花出口，以确保对国内加工厂的供应。这也助长了中国或将被迫需求其他途径的臆测。
印度是全球第二大棉花生产国，中国则是主要消费国。
中国棉花协会敦促印度重新评估这一禁令。
声明称：“作为国际贸易大家庭中的一员，希望印度政府及时纠正这一扰乱国际贸易秩序的错误政策，信守国际贸易规则。”
印度棉农对这一禁令表示担忧，因其会导致印度国内棉花价格进一步下挫。印度官方预计将在周五开会讨论这一问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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