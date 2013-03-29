中国种棉面积创十年新低 纺织业春天或悄然而至--报载

路透北京3月29日 - 中国棉花协会近日调查显示，国内种植棉花面积持续下降，创下10年来最低纪录。专家称，棉花种植面积减少，意味着纺织行业原料趋于紧缩，对于纺织行业来说，经过了两年的行业低迷期，棉纺织业的春天似乎要来临了。

上海证券报周五报导，据中国棉花协会调查，2013棉花面积预计下降6.8%，至6,818万亩，这是十年来首次跌破7,000万亩。黄河流域下降最明显，尤其是河南，已由产棉大省变为产棉小省。

此前，有专家预计2013/14年度美国陆地棉种植面积预期980万英亩，相比2012/13年度减少19％。

据了解，此次国内种植面积下降主要集中在内地，尤其是河南、山东、河北等传统产棉区。专家称，主要原因是种棉费工费时，农村劳动力缺乏，过去小农经济的棉花种植方式遇到挑战，也较难规模生产，农民种棉积极性大打折扣，因此近年来种植面积一直处于持续下降趋势。

报导援引东亚期货分析师徐舟的观点称，2013年度国内棉花种植面积预计下降，最主要的原因在于植棉相对收益在下降。尽管国家连续两年出台收储政策，保证了农民棉花种植收益，但是由于粮食最低价在提高，棉花整体比价在下降，因此长江和黄河流域种植意向下降特别明显。

此外，2011年和2012年3月国家发布临时收储政策，今年却还没有正式公布，也影响了棉农的种植积极性。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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