今年植棉面积下降已成定局--行业协会

路透北京5月23日 - 中国棉花协会周四公布月报称，2013年棉花面积下降已成定局。从目前看，今年气象条件与常年基本相当，棉花生产开局较好。而国际经济形势虽没有明显好转，但逐步趋于稳定，部分地区需求有所恢复，纺织行业已渡过最困难时期。

月报称，3月底收储结束之后，储备棉投放继续，将于7月31日结束。而为更好地满足纺织企业需求，有关部门一是调整了储备棉投放品种结构，适当投放部分进口棉和新棉;二是允许内地企业购买新疆投放的储备棉;三是企业允许最大购买数量增加。

“纺织企业选择余地扩大，成交率逐步回升企稳，4月累计成交30万吨，平均等级和成交价格略有提高。”月报称。

不过，纺织企业原料采购量有限，且以投放储备棉和进口棉为主，现货市场成交清淡，但在新年度收储政策支撑下，棉花价格继续维持稳定走势，4月中国棉花价格指数(CC Index328级)均价19,377元/吨，环比上涨0.1%，同比下跌0.04%。

月报援引行业会议专家指出，后期棉花市场走势持谨慎乐观态度，预计在国家临时收储政策托底下，有望以平稳为主。有关部门将尽早安排今年棉花临时收储工作，并着手研究明年棉花市场宏观调控政策。

中国棉花协会调查，全国预计植棉面积6,822万亩，较上年下降6.7%。截止4月底，全国棉花直播和育苗基本结束，已播至大田面积占预计播种面积的77%，同比加快1个百分点。

而纺织行业大部分指标同比继续增长。统计局统计，4月纱产量286.4万吨，环比减少3.7%，同比增长6.7%。国内纺织品服装需求增幅放缓，纺织品服装出口增长稳定。（完）

更多细节，请点选中国棉花信息网here (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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