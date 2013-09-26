预计今年棉花种植面积和产量双降--农业部官员

路透北京9月26日 - 中国农业部种植业司项宇周四称，预计今年全国棉花种植面积和产量双双下降，预计今年棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。

项宇在中国棉花协会召开的二届八次理事会上称，预计今年棉花种植面积为6,585万亩，比上年减少近400万亩，种植面积和产量双双下降的原因是，去年以来棉花市场低迷，用工成本收益下降，影响棉农积极性，棉花面积两年下降。