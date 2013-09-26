预计今年棉花种植面积和产量双降--农业部官员

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京9月26日 - 中国农业部种植业司项宇周四称，预计今年全国棉花种植面积和产量双双下降，预计今年棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。
项宇在中国棉花协会召开的二届八次理事会上称，预计今年棉花种植面积为6,585万亩，比上年减少近400万亩，种植面积和产量双双下降的原因是，去年以来棉花市场低迷，用工成本收益下降，影响棉农积极性，棉花面积两年下降。
刊登在中棉协网站上的发言稿称，今年除了面积减少外，棉花生产的不利因素主要是气候。比如棉花播种前期低温和7、8月持续高温乾旱的影响；3、4月份，长江流域和黄河流域棉区播种前期气温偏低，播期普遍推迟；7、8月份，黄河流域部分地区遭受暴雨、冰雹和大风等强对流天气袭击，长江流域高温乾旱持续时间长、强度大、范围广，棉花受灾程度重于去年和常年同期。
不过，今年西北内陆棉区天气基本正常，其中新疆大部分地区棉花长势较好，受灾程度有限。且全国棉区病虫害发生程度总体不重。目前国内大部分棉区已经进入大规模采摘阶段。
今年初公布的2012年统计公报显示，2012年全年棉花产量达到684万吨，比上年增产3.8%。（完）
(发稿 李文科; 审校)
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