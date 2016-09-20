预计2016/17年度中国棉花总产量高于预期--行业网站

路透北京9月20日 - 据中国国家棉花市场监测系统的一项调查，中国主产棉区夏季天气正常，预计棉花平均单产将高于预期；该调查进行之时正值棉农准备进行2016/17年度棉花采摘。中国是全球最大的纺织品市场。

中国棉花网发布的调查报告称，在截至2017年9月的作物季，棉花总产量将为491.6万吨，同比减少5.7%，较6月份调查结果高1.6个百分点。

这将是中国棉花产量连续第四年下降，但产量预估较前次调查有所提高，或将引发对全球供应过剩、以及打压棉花价格的担忧，因中国寻求出售其过剩的储备。

调查称，包括新疆在内的主产棉区天气正常。

该预估略高于美国政府预计的460万吨。

棉花价格疲软以及中国政府取消对棉农的补贴，造成棉农过去两年未再扩大棉花种植。

中国棉花网分析师翟伯洋称，本季棉花种植总面积下降14%，其中内陆地区降至358,933公顷，新疆为130,200公顷。(完)