预计2016/17年度中国棉花总产量高于预期--行业网站

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 据中国国家棉花市场监测系统的一项调查，中国主产棉区夏季天气正常，预计棉花平均单产将高于预期；该调查进行之时正值棉农准备进行2016/17年度棉花采摘。中国是全球最大的纺织品市场。
中国棉花网发布的调查报告称，在截至2017年9月的作物季，棉花总产量将为491.6万吨，同比减少5.7%，较6月份调查结果高1.6个百分点。
这将是中国棉花产量连续第四年下降，但产量预估较前次调查有所提高，或将引发对全球供应过剩、以及打压棉花价格的担忧，因中国寻求出售其过剩的储备。
调查称，包括新疆在内的主产棉区天气正常。
该预估略高于美国政府预计的460万吨。
棉花价格疲软以及中国政府取消对棉农的补贴，造成棉农过去两年未再扩大棉花种植。
中国棉花网分析师翟伯洋称，本季棉花种植总面积下降14%，其中内陆地区降至358,933公顷，新疆为130,200公顷。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。