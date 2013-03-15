中国决定临时发放棉花进口配额（更新版）

* 国家临时发放进口棉加工贸易配额

* 新配额数量在70-80万吨左右

* 对国内棉价影响有限，料提振美棉价格

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路透北京3月15日 - 消息人士周五称，中国决定临时发放进口棉花加工贸易配额，以满足市场需求。市场认为，由于这一批配额的性质是“加工贸易”配额，而不是“滑准税”配额，因此对国内棉花价格的影响相对有限。

贸易商和市场人士并预期这一批配额的数量约在70-80万吨左右。而市场更期待新年度滑准税的棉花进口配额数量，以及国家在新年度收储及抛储方面的政策信号。

“加工贸易配额的影响不是太大，而且七八十万吨这个量也不算大，...实际上，往年这个时候发的配额量会更大一些。”格林期货棉花分析师马占称。

他并表示，一般而言3月份中国会公布以滑准税进口的棉花配额数量，这是市场非常期待的数据，但这个数量目前还没有公布，可能监管层的重点目前还放在拍卖储备棉等方面。

中国是全球最大的棉花消费国，消息人士称，虽然棉花进口的加工贸易配额对国内棉花价格的影响相对有限，但料将一定程度提振美棉价格。

所谓“加工贸易”配额，就是获得配额的企业可以实现零关税进口配额棉花，但一般企业只有有了加工贸易的订单后才能使用该配额进口棉花，因而适用面相对于“滑准税”配额也就是一般贸易配额要相对狭窄，流通性有限。

此前报导称，中国正在考虑发放新的棉花进口配额，同时拍卖部分国有棉花储备。其中，滑准税配额将与抛储竞拍挂钩，以3:1比例发放。

国家发展和改革委员此前表示，2013年小麦、水稻和棉花的低税进口配额的量与2012年持平，其中，棉花进口配额的量为894,000吨。（完）

(发稿 李文科/牛淑平; 审校 张喜良)

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