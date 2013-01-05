中国考虑发放新的棉花进口配额--消息人士

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京/纽约1月4日（记者 Niu Shuping/Josephine Mason） - 中国正在考虑发放新的棉花进口配额，同时拍卖部分国有棉花库存。贸易商和分析师称，此举旨在遏制纺织业潜藏的危机。
消息人士称，这项备受期待、可允许纺织企业购买更多进口原棉的提案目前仍在考虑当中。如果提案获批，按照新的进口配额，纺织企业每进口一吨棉花，需要从国家储备棉中购买三吨棉花。因无权向媒体透露此事，消息人士拒绝透露他们的姓名。
中国国家发改委去年12月28日发布公告称，将拍卖部分国有棉花库存，但未披露进一步详情。
中国从2011年开始建立国家棉花战略储备库存，以便扶持棉农。但这样的政策却令纺织企业受到伤害，因在国内市场购买不到棉花，他们只能被迫依赖进口。
拍卖国有棉花库存和发放新的进口配额，可令政府面临的两大问题得到解决，即在经历两年的战略收储后，政府可出售一些已有棉花库存，同时令国内的纺织企业获得急需的喘息机会。国内棉花供应紧张，加上棉花价格高企，使得这些企业处境艰难。
中国国际期货有限公司的一位分析师称，这是政府的一个折中之举，有助于平息纺织企业的抱怨。
英国贸易企业Plexus Cotton的风险管理主任Peter Egli称：“他们（中国政府）帮助改善了棉农的境遇，现在不得不着手让纺织企业继续保持竞争力。”
贸易商称，目前尚不清楚新的棉花进口配额是否享受免税待遇或者为浮动关税。不过，外国棉花的价格较国内便宜约20%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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