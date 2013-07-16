中国计划削减棉花库存--中储棉总公司高管

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透纽约7月15日 - 中国储备棉管理总公司(CNCRC)总法律顾问周一表示，中国计划未来三年至更多年内，削减日益增加的棉花库存。
周一在纽约举行的棉花会议上，中国储备棉管理总公司总法律顾问刘华确认，中国政府计划直至2013年底继续贯彻现有棉花存储计划。与此同时，他说中国需要削减不断增加的库存。
2014年7月底前，中国料将拥有全球逾60%的棉花库存，由于政府执行增加库存计划及国内消耗量下降，中国棉花库存不断上升。中国为全球最大纺织市场。
在截至7月31日的2012/13作物年，中国国内棉花使用量预计降至3,600万包，上年为3,800万包。
他称，可能需要三年至更多年才能使库存和消费达到“更好的”比率。
“我们需要更多时间和更多耐心，”他表示。
刘华称，与此同时，作为政府目前计划的一部分，中国将继续进口。
交易商称，中国政府2011年开始的库存计划支撑了全球棉价，缓慢降低库存的设想将使棉花市场软着陆。这些交易商曾表示，中国快速释出库存或削减进口数量的计划可能将使棉价大跌。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的12月期棉合约周一收涨，小升0.02美分，报每磅85.10美分。
棉花交易商称，2013/14作物年度，全球料将拥有创纪录的9,434万包棉花，中国持有其中多数部分，这令市场感觉全球其他地区供应日益紧张。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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