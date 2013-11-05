进口棉与中国棉花价差扩大 提升交储热情

路透上海11月5日 -行业统计显示，本年度中国棉花收储进度明显加快，截至周一已突破140万吨，国际棉价的持续下跌凸显了国内收储价的吸引力，从而令现货商的交储热情高涨。

中国棉花信息网的数据显示，11月1日当周，国内棉花收储成交量达到60.86万吨，为本年度收储启动以来最高的单周成交量。截至11月4日，已累计成交140.62万吨，其中新疆成交109.12万吨，其他地区累计成交31.50万吨。

不过与去年同期近190万吨的成交量相比，今年的量仍然偏低。市场人士称，由于今年对交储的棉花实行了新的质量评级要求，加之受天气影响，部分地区的棉花质量偏差，导致符合收储规格的棉花的数量减少。

“交储是目前棉花现货企业最大甚至唯一的目的，至于交储量有多少，主要看他们手里有没有合适的棉花可交，”方正期货的农产品分析师蔡平霞表示。

她并预计本年度收储成交总量可达到300万吨以上，但仍仅为上一年度的一半左右，因缺少符合收储标准的棉花。

中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。消息人士此前对路透表示，对棉花收储政策的改革正在研究中。

洲际交易所(ICE)期棉周一连跌第12日下滑，12月合约下跌0.8%，收报每磅75.95美分，盘中触及1月以来低位。郑州商品交易所棉花主力405合约早盘收报每吨18,640元人民币。

蔡平霞指出，目前进口棉与国内的差价在每吨4,500元左右，已较8、9月份的3,500元扩大，若美棉续跌至70美分左右，即便考虑配额外关税依然有优势，料将吸引部分国内用棉企业直接进口外棉。

以下是路透基于中国棉花信息网(www.cottonchina.org)数据所做的收储成交统计：

时间 成交量 本年度累计成交

(吨) (吨)

11月1日当周 608,560 1,339,610

10月25日当周 329,290 731,050

10月18日当周 156,530 401,760

9月29,30日及

10月8-12日* 193,030 245,230

9月27日当周** 51,420 52,200

9月16-18日*** 780 780

* 受国庆假期工作日调整影响

** 包括六个交易日，受假期调整影响

*** 受中秋假期影响 (完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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