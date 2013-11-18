中国本年度棉花收储成交突破216万吨--行业网站

中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。消息人士此前对路透表示，对棉花收储政策的改革正在研究中。