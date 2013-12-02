中国本年度棉花收储成交突破300万吨--行业网站

路透北京12月2日 -中国棉花信息网周一称，上周(11.25-11.29)棉花临时收储成交总量为417,200吨，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交3,063,400吨，约较去年同期收储量降低10%左右。

刊登在中国棉花信息网的新闻稿指出，上周成交的棉花临时收储中，内地库点周成交比例33.9%;新疆成交比例54.2%。

截至11月29日，2013年度棉花临时收储中，新疆累计成交1,411,000吨，内地累计成交677,010吨，骨干企业共累计成交975,390吨。分省份统计，新疆为成交量最高的省份，其成交量占总成交的77.11%;其次为湖北，山东和河北。

中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。消息人士此前对路透表示，对棉花收储政策的改革正在研究中。

以下是路透基于中国棉花信息网(www.cottonchina.org)数据所做的收储成交统计：

时间 成交量 本年度累计成交

(吨) (吨)

11月29日当周 417,200 3,063,400

11月22日当周 481,220 2,646,200

11月15日当周 269,450 2,164,980

11月8日当周 555,920 1,895,530

11月1日当周 608,560 1,339,610

10月25日当周 329,290 731,050

10月18日当周 156,530 401,760

9月29,30日及

10月8-12日* 193,030 245,230

9月27日当周** 51,420 52,200

9月16-18日*** 780 780

* 受国庆假期工作日调整影响

** 包括六个交易日，受假期调整影响

*** 受中秋假期影响 （完）

更多细节，点选中国棉花信息网(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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