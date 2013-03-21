中国棉花收储不会对全球市场造成压力--行业官员

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透新加坡3月21日 - 一位行业官员周四对路透表示，中国巨大的棉花储备将不会对全球市场造成压力，因国内招标拍卖价格较高。
根据美国农业部数据，在当前作物年度7月结束时，中国收储料将吃进全球超过半数的过剩棉花供应。
但中储棉花信息中心国际合作部经理郗今表示，中国国储棉将不会施压全球市场，因为招标拍卖价格远高于国际棉价。
交易商表示，中国国内棉价比国际市场要高出50%左右。郗今称国内棉花招标价格为每吨1.9万元人民币(3,100美元)。
他在新加坡召开的一次行业会议间隙称，中国不会一直买棉花，库存已相当高。
在谈到关于国储棉规模的猜测时，他说不能证实1,000万吨的说法，但去年购买了300多万吨，今年购买了600多万吨。
他还表示，当前2012/13年度中国棉花进口估计在300万吨以上。(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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