中国调研棉花直补政策 明年或正式推广

路透北京7月22日 - 中国证券报周一称，中国财政部和中国纺织工业联合会等有关部门正就直补政策进行调研，今年稍晚有望启动试点，明年或正式推广。

报导援引权威人士透露，高层领导已表态“目前的棉花收储政策已经不能再继续了”。意味着棉花直补政策进入“备孕期”，但“怎么补、补多少、怎样保证补贴到位”都需要仔细斟酌、周全设计，这一孕育过程势必复杂而艰辛。

报导并称，2011年开启的棉花收储政策是在棉价大幅下挫背景下，为保护棉农利益应运而生的；那么时值今日，这一执行了近三年的政策已到了“应劫而退”的转捩点。

所应“劫”，一是“市场劫”，即收储政策干预过度，导致市场机制弱化，高质量棉花供应不足，棉纺企业因成本畸高而生存困难；二是“灰色劫”，即收储政策及配套的进口棉配额管理制度在实施中存在扭曲操作，滋生了转圈棉、配额倒卖等灰色地带；三是“资金劫”，如此庞大的收储量耗资巨大，日常库存、仓管等费用损失更是数以亿计。

棉花收储政策在实行之初，的确起到了托市的积极作用；但随着政策的继续实行，且收储力度广度不断加大，导致市场棉花供应紧缺，既没有达成惠及棉农的目标，又伤害了纺织企业的经营诉求。

中国纺织工业联合会副会长高勇表示：“只有实行针对棉农的直补政策，才能打破现有的棉花产业困境。目前主管部门正在研究政策细节，下一步可能会进行试点，一年以后可能推广。新疆是我们推荐的试点地区之一。”

目前储备棉成交颇为冷清，截止7月16日，累计上市总量12,137,004.91吨，累计成交总量2,989,331.453吨，总成交比例仅24.63%。高勇指出，放储价格太高，约达19,000元/吨，造成了总体成交清淡。2012/13棉季所收的棉花质量太差，且近期纺织企业实体经营效益低迷，流动资金不足。

高勇并强调，直补也可能存在弊端，并不是说直补就是最好的办法。提倡直补，纯粹是为了突破当前的棉花体制，使棉农直接拿到国家的补贴。实现直补之后，最终还是要提高棉花产业的劳动生产率，目前的小农经济式的棉花种植产业必须向规模化、机械化生产方向发展，使中国的棉花产业具有竞争力。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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