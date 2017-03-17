中国今年起在新疆深化棉花目标价格改革 17-19年目标价每吨18,600元

路透北京3月17日 - 中国国家发改委、财政部发布通知称，自2017年起在新疆深化棉花目标价格改革，棉花目标价格由试点期间的一年一定改为三年一定，2017-19年新疆棉花目标价格为每吨18,600元人民币。

发改委网站周五刊登关于深化棉花目标价格改革的通知称，将积极研究探索新型棉花补贴方式，合理利用保险、期货等金融工具，择机开展目标价格保险、“保险+期货”试点，探索建立期货和保险联动机制，也可开展补贴与质量挂钩试点。

通知指出，改革主要内容是完善目标价格形成机制，棉花目标价格水平按照近三年生产成本加合理收益确定；棉花目标价格水平三年一定，如定价周期内棉花市场发生重大变化，报请国务院同意后可及时调整目标价格水平。

“调整优化补贴方法，对新疆享受目标价格补贴的棉花数量进行上限管理，超出上限的不予补贴。补贴数量上限为基期（2012-2014年）全国棉花平均产量的85%。”通知称。 此外，棉花目标价格补贴启动条件、中央财政对新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团补贴办法等仍按现有规定执行。

通知要求，要确保将补贴资金及时足额发到棉花实际种植者手中。利用深化目标价格改革的契机，按照“控制面积、降低成本、提质增效、保障能力”的方向，提升新疆棉花产业竞争力，打造新疆优质棉花生产基地。

2014-2016年，在新疆启动了为期三年的棉花目标价格改革试点。经过三年实践，棉花目标价格改革探索出一条农产品价格由市场供求形成、价格与政府补贴脱钩的新路子，实现了全国棉花生产布局的战略调整。（完）

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