发改委称明年不再增发棉花进口配额 引导企业多用国产棉（更新版）

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路透北京9月22日 - 中国国家发改委经贸司副司长刘小南周一称，明年除发放按照加入世贸组织承诺的89.4万吨关税进口配额、满足纺织配棉等需要外，不再增发棉花进口配额，引导国内纺织企业多使用国产棉。

发改委网站援引他在棉花目标价格改革试点和市场调控新闻会上称，为了给新棉收购、销售、加工留出空间，今年9月新的棉花年度开始后，已停止储备棉投放。3月前是棉花收购加工高峰期，之后将根据棉花销售进度再考虑储备棉投放。

“如果国内市场出现供不应求、价格较快上涨的情况，再根据国内棉花销售进度，按照不打压市场的原则投放部分储备棉，满足市场需要。”他说。

一个完整的棉花年度从当年9月开始，到第二年8月为止。刘小南表示，今年是棉花目标价格改革试点头年，如果国内棉价过度下跌，出现农民“卖难”，国家将采取必要措施，支持引导大型棉花收购加工企业，积极入市收购，稳定市场预期。

中国于今年启动了新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点工作，此前已公布2014年棉花目标价格为每吨19,800元人民币，大豆为每吨4,800元。

刘小南称，实行这个目标价格改革以后，国内外棉花市场的联动性会增强，国内外价差应该会缩小到一个合理的水平上，从而提高中国纺织企业的竞争力，特别是出口这块，令以出口为主的这些纺织企业处在相对比较公平合理的竞争环境之中。

国家发改委价格司副司长周望军在会上亦称，下一步的棉花价格走势初步预计会比较平稳，国际市场的棉价不会再大幅度下降，国内棉价也要稳定在目前水平。

关于实行目标价格对棉农的补贴问题，他指出，最根本的就是棉花价格要由市场决定，在这个过程中按照农民的种植成本加基本收益，确定一个目标价格，根据农民交售棉花9月、10月、11月三个月的平均价格计算实际价格，目标价格与实际价格的差距就是应该发放给农民的补贴额。

“当市场价格低于目标价格时，差额是发给农民的；当市场价格高于目标价格时，国家不发补贴。这就是我们现在实行目标价格制度跟以前的临时收储政策的重要区别。”周望军说。

他指出，除了新疆试点的区域之外，还有长江、黄河流域主产区，国家也会适当的给予补贴，现在这个原则国务院已经定了，怎么补，补多少将由财政部发布。而实行棉花目标价格的同时，以前对农民原有的农业补贴的政策，包括棉花良种补贴，都是不变的。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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