棉花产业: 中国收储政策或令纺织企业大幅增加棉纱进口

记者 牛淑平/David Stanway

路透北京1月17日 - 中国大举实施的棉花收储政策推高了国内棉价,或令国内纺织业今年的棉纱进口量增加多达三分之一.

中国2011年开始实施棉花收储,旨在扶持棉农,但该政策令国内棉花价格较国际水平高出约40%.交易商估计,目前的棉花储备规模约达到1,000万吨.

虽然收储有助于扶持棉花种植业者,但却损及中国纺织企业的利益,使国内市场供应减少,并迫使纺织业者依赖进口.

交易商表示,中国纺织业者正转向印度和巴基斯坦等临近国家采购棉纱.棉纱进口不会像棉花那样受到严格配额限制,且比国内价格每吨低约2,000元人民币.

"这些政策已迫使纺织企业进口廉价的棉纱,其价格非常有竞争力,而国内较贵的棉纱则被拒绝," 行业网站--锦桥纺织网分析师魏林燕表示.

"中国不会破坏其纺织业,建立这些储备是为了保持充分就业,纺织企业也已意识到,他们没法获利,(因此)转而进口棉纱,"美国密西西比州立大学教授、行业专家O.A. Cleveland表示.(完) (编译 丁琦; 审校 王洋)