棉花产业: 中国收储政策或令纺织企业大幅增加棉纱进口

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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记者 牛淑平/David Stanway
路透北京1月17日 - 中国大举实施的棉花收储政策推高了国内棉价,或令国内纺织业今年的棉纱进口量增加多达三分之一.
中国2011年开始实施棉花收储,旨在扶持棉农,但该政策令国内棉花价格较国际水平高出约40%.交易商估计,目前的棉花储备规模约达到1,000万吨.
虽然收储有助于扶持棉花种植业者,但却损及中国纺织企业的利益,使国内市场供应减少,并迫使纺织业者依赖进口.
交易商表示,中国纺织业者正转向印度和巴基斯坦等临近国家采购棉纱.棉纱进口不会像棉花那样受到严格配额限制,且比国内价格每吨低约2,000元人民币.
"这些政策已迫使纺织企业进口廉价的棉纱,其价格非常有竞争力,而国内较贵的棉纱则被拒绝," 行业网站--锦桥纺织网分析师魏林燕表示.
"中国不会破坏其纺织业,建立这些储备是为了保持充分就业,纺织企业也已意识到,他们没法获利,(因此)转而进口棉纱,"美国密西西比州立大学教授、行业专家O.A. Cleveland表示.(完) (编译 丁琦; 审校 王洋)
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