习近平：促使农村土地承包权和经营权分离 重抓改革落实

路透北京9月30日 - 中国国家主席习近平周一表示，要在坚持农村土地集体所有的前提下，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。

新华网援引他在主持召开中央全面深化改革领导小组第五次会议时的讲话并称，要高度重视改革方案的制定和落实工作，严把改革方案质量关，严把改革督察关，确保改革改有所进、改有所成。

“要尊重农民意愿，坚持依法自愿有偿流转土地经营权，不能搞强迫命令，不能搞行政瞎指挥，”习近平表示，对工商企业租赁农户承包地，要有严格的门槛，建立资格审查、项目审核、风险保障金制度，对准入和监管制度作出明确规定。

他指出，发展农业规模经营要与城镇化进程和农村劳动力转移规模相适应，要加强引导，不损害农民权益，不改变土地用途。

同时，要坚持规模适度，重点支持发展粮食规模化生产；并根据各地基础和条件发展，确定合理的耕地经营规模加以引导，不能片面追求快和大，更不能忽视了经营自家承包耕地的普通农户仍占大多数的基本农情。

习近平称，积极发展农民股份合作、赋予集体资产股份权能改革试点的目标方向，是要探索赋予农民更多财产权利，明晰产权归属，完善各项权能，激活农村各类生产要素潜能。

“搞好这项改革，一项重要基础工作是保障农民集体经济组织成员权利，”他说，要搞好制度设计，有针对性地布局试点；同时在试点过程中应防止侵吞农民利益，试点各项工作应严格限制在集体经济组织内部。

**重抓改革落实**

促改革是本届中国政府的重要任务，是重新激发中国经济活力的关键。习近平表示，随着改革方案不断出台，抓落实的任务越来越重，要把抓改革举措落地作为重要政治责任，强化主责部门和一把手责任，要敢于担当，主动作为。

“不仅要重视改革施工方案质量，更要考核验收改革竣工结果，没有完成或完成不到位的要问责；对通过的方案要查哨查铺，确保落实到位，”他说，要调配充实专门督察力量，开展对重大改革方案落实情况的督察，做到改革推进到哪里、督察就跟进到哪里。

针对中国科技计划碎片化和科研项目取向聚焦不够的突出问题，习近平表示，要彻底改变“政出多门、九龙治水”的格局，坚持按目标成果、绩效考核为导向进行资源分配，统筹科技资源，建立公开统一的国家科技管理平台。

“政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不再直接具体管理项目，”他说，通过统一的国家科技管理平台，建立决策、咨询、执行、评价、监管各环节职责清晰、协调衔接的新体系。

同时，要根据国家战略需要和科技创新规律，构建新型科技计划（专项、基金）管理体系，避免重复申报和重复资助；坚持有所为有所不为的方针，形成聚焦重点任务配置资源、集成攻关的新体制。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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