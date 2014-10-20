农村集体资产产权改革试点将全面展开 计划2017年底完成

路透北京10月20日 - 中国中央日前审议通过有关农民股份合作和农村集体资产股份权能改革试点方案，标志着布局农村集体资产产权改革试点即将全面展开。农业部周六表示，改革试点将兼顾中西不同区域，选择若干有条件的县市为单位开展，试点工作在2017年底完成。

农业部网站刊登该部副部长陈晓华讲话称，对于土地等资源性资产，重点是抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作，探索发展土地股份合作等多种形式。

对于经营性资产，重点是明细集体产权归属，将资产折股量化到集体经济组织成员，探索发展农民股份合作；对于非经营性资产，重点是探索集体统一运营管理的有效机制。

“（在改革试点中要）守住防止集体资产被侵蚀和农民利益受损害的底线，...要坚持尊重农民群众意愿，确保农民群众成为改革的参与者和受益者，”他说。

陈晓华指出，改革试点的目标原则是要通过改革赋予农民更多财产权利，明晰产权、完善权能，不断增加农民的财产性收入。

至于改革试点的重点，则是探索界定农村集体经济组织成员身份的具体办法，建立健全集体经济组织成员登记备案机制，依法保障集体经济组织成员享有的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。

“赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权，这是改革试点的核心任务，”陈晓华称，要积极开展赋予农民对集体资产股份占有权、收益权试点，建立健全农村集体资产股权台账管理制度和收益分配制度。

同时，有条件地开展赋予农民对集体资产股份有偿退出权、继承权试点，慎重开展赋予农民对集体资产股份抵押权、担保权试点。

财税和土地改革是中国深化经济体制改革的重点、难点。中共十八届三中全会提出，保障农民集体经济组织成员权利，积极发展农民股份合作，赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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