“飞人”乔丹将把乔丹体育侵权官司打到中国最高法院

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海5月15日 - 前NBA球星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）的律师们周五表示，乔丹将把与中国体育用品生产商--乔丹体育（Qiaodan）的商标侵权官司起诉至中国最高人民法院。
芝加哥公牛队昔日巨星迈克尔·乔丹2012年起诉位于福建的乔丹体育未经允许擅自使用他名字的中文译名“乔丹”及其中文拼音以及他著名的球衣号码“23”号。
乔丹体育的一位官员及迈克尔·乔丹方面的法律代表对路透表示，中国一家法院今年稍早裁决乔丹体育胜诉，乔丹方面在北京市高级人民法院的上诉近日被驳回。
迈克尔·乔丹的辩护团队通过电邮发表声明称，“将向最高人民法院申请再审”。
路透无法联络到北京相关法院予以置评。2013年，新华社曾报导称，乔丹体育向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，起诉迈克尔·乔丹，要求其停止侵害乔丹体育名誉权的行为，并赔偿经济损失800万美元。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。