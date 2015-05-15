“飞人”乔丹将把乔丹体育侵权官司打到中国最高法院

路透上海5月15日 - 前NBA球星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）的律师们周五表示，乔丹将把与中国体育用品生产商--乔丹体育（Qiaodan）的商标侵权官司起诉至中国最高人民法院。

芝加哥公牛队昔日巨星迈克尔·乔丹2012年起诉位于福建的乔丹体育未经允许擅自使用他名字的中文译名“乔丹”及其中文拼音以及他著名的球衣号码“23”号。

乔丹体育的一位官员及迈克尔·乔丹方面的法律代表对路透表示，中国一家法院今年稍早裁决乔丹体育胜诉，乔丹方面在北京市高级人民法院的上诉近日被驳回。

迈克尔·乔丹的辩护团队通过电邮发表声明称，“将向最高人民法院申请再审”。

路透无法联络到北京相关法院予以置评。2013年，新华社曾报导称，乔丹体育向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，起诉迈克尔·乔丹，要求其停止侵害乔丹体育名誉权的行为，并赔偿经济损失800万美元。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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