中国最高法院受理吴英集资诈骗案死刑复核

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透北京2月14日电---中国最高法院周二表示,已受理吴英集资诈骗案的死刑复核,将依法审慎处理好这起备受社会关注的金融诈骗犯罪案件.
最高法院新闻发言人孙军工表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.
"最高人民法院在依法复核审理过程中将依照法定程序,认真核实犯罪事实和证据,严格以事实为依据,以法律为准绳,依法审慎处理好本案."
浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.此後一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,且罪不至死.
民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。