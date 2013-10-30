中国最高法出台文件 要求坚持依法独立审判

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京10月29日 -中国最高人民法院发布《关于切实践行司法为民大力加强公正司法不断提高司法公信力的若干意见》（下文简称《意见》），提出坚持依法独立行使审判权、全面加强司法廉洁建设等要求。
《意见》发布在最高人民法院管理的一个官方网站上。中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开，经济和社会改革预计会成为会议的主要议程。
《意见》要求，坚决贯彻人民法院依法独立行使审判权的宪法原则，坚决抵制各种形式的地方和部门保护主义，坚决排除权力、金钱、人情、关系等一切法外因素的干扰，不断健全保障人民法院依法独立公正行使审判权的制度机制，坚决维护宪法法律的尊严和权威。
地方保护主义指的是地方官员使用手中权力干扰案件审判。
《意见》还提出了提升审判工作的质量与效率、重视运用网络、微博、微信等现代信息技术和方式、高度重视律师作用的发挥等要求。
此外，据新华社报道，中央军委近日印发《中央军委关于开展巡视工作的决定》，对军队建立巡视制度、设置巡视机构、开展巡视工作作出总体部署。 （完）
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