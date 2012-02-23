宁夏发生口蹄疫疫情 已得到控制

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透北京2月22日电---新华社周三引述中国农业部消息称，宁夏发现一起口蹄疫疫情，发现病牛四头。
报导称：“对病牛及同群牛22头全部进行扑杀和无害化处理，疫情已得到有效控制。”
上月，湖北省恩施州巴东县发生生猪口蹄疫疫情。（完）
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路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。