宁夏发生口蹄疫疫情 已得到控制

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查

路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。