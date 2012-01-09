因牛奶需求上涨 中国加大奶牛进口

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透北京1月9日电（作者 牛淑萍/Lucy Hornby）---中国将加大奶牛进口，并力争向更大农场转型。蒙牛乳业丑闻曝光後，中国乳业试图提高产量和质量。
中国农业部一项改善人口营养的长期规划提出，计划2020年全国奶类产量达到6,400万吨。
但中国乳业发展还有很长的路要走。2008年，中国乳业三聚氰胺事件曝光，奶农和中间商在劣质牛奶中添加三聚氰胺，以便在蛋白质含量检测中造假，导致30万婴儿患病，其中至少六人死亡。
北京东方艾格农业咨询有限公司（BOABC）高级分析师陈连芳称，目前中国牛奶需求持续上涨，而国内奶牛数量不足，牛奶产量偏低。
三聚氰胺事件後，国内牛奶需求大跌，中国乳业出口锐减。小奶农屠宰奶牛，约40%小农场倒闭。
随着中国政府大力发展奶牛现代化规模养殖，目前需要进口大量奶牛。
陈连芳预计，中国去年进口奶牛10万头，主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭，高於前年的8万头。
但问题是，上述三国的奶牛通常吃草养殖。而中国缺少肥沃富饶的牧场，改用开发大规模农场，将奶牛圈养饲料养殖。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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