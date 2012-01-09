版本:
中国
中国财经 | 2012年 1月 9日 星期一 18:50 BJT

因牛奶需求上涨 中国加大奶牛进口

路透北京1月9日电（作者 牛淑萍/Lucy Hornby）---中国将加大奶牛进口，并力争向更大农场转型。蒙牛乳业丑闻曝光後，中国乳业试图提高产量和质量。

中国农业部一项改善人口营养的长期规划提出，计划2020年全国奶类产量达到6,400万吨。

但中国乳业发展还有很长的路要走。2008年，中国乳业三聚氰胺事件曝光，奶农和中间商在劣质牛奶中添加三聚氰胺，以便在蛋白质含量检测中造假，导致30万婴儿患病，其中至少六人死亡。

北京东方艾格农业咨询有限公司（BOABC）高级分析师陈连芳称，目前中国牛奶需求持续上涨，而国内奶牛数量不足，牛奶产量偏低。

三聚氰胺事件後，国内牛奶需求大跌，中国乳业出口锐减。小奶农屠宰奶牛，约40%小农场倒闭。

随着中国政府大力发展奶牛现代化规模养殖，目前需要进口大量奶牛。

陈连芳预计，中国去年进口奶牛10万头，主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭，高於前年的8万头。

但问题是，上述三国的奶牛通常吃草养殖。而中国缺少肥沃富饶的牧场，改用开发大规模农场，将奶牛圈养饲料养殖。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐