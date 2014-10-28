建立重大决策终身责任追究制 加快反腐败立法--中共四中全会

路透北京10月28日 - 中国中共四中全会决定指出，要健全依法决策机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，坚决排除对执法活动的干预。

新华社周二授权发布的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》全文提到，要加强重点领域立法，抓紧出台反恐怖等一批急需法律，并加快推进反腐败国家立法。

在推进依法行政，加快建设法治政府方面，决定指出，推行政府权力清单制度，坚决消除权力设租寻租空间。

建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，对决策严重失误或者依法应该及时作出决策但久拖不决造成重大损失、恶劣影响的，严格追究行政首长、负有责任的其他领导人员和相关责任人员的法律责任。

明确立法权力边界，从体制机制和工作程序上有效防止部门利益和地方保护主义法律化。

在加强重点领域立法方面，决定称，加快推进反腐败国家立法，完善惩治贪污贿赂犯罪法律制度，把贿赂犯罪对象由财物扩大为财物和其他财产性利益。

针对保证公正司法，决定提出要完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度，建立法官、检察官逐级遴选制度，坚决惩治司法掮客行为 。

对干预司法机关办案的，给予党纪政纪处分；造成冤假错案或者其他严重后果的，依法追究刑事责任。

行政机关不得法外设定权力，没有法律法规依据不得作出减损公民、法人和其他组织合法权益或者增加其义务的决定。

此外，在国家安全方面，决定提到，要完善涉台法律法规，运用法律手段扞卫一个中国原则、反对“台独”，增进维护一个中国框架的共同认知。

决定并称，中国支持特别行政区行政长官和政府依法施政，保障内地与香港、澳门经贸关系发展和各领域交流合作，防范和反对外部势力干预港澳事务。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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