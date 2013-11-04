中国打击奢侈浪费瞄准贺卡年历

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月1日 - 中共中央纪委周四下发通知，要求严禁公款购买印制寄送新年贺卡或日历，这是中共打击奢侈浪费和贪污腐败的最新举措。

中国政府网站发布的通知上写道：“多年来，每逢元旦、春节，一些地方和单位用公款大量购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品，印制越来越奢华、浪费越来越严重。这既是形式主义的表现，又助长了奢靡之风。”

通知还称：“各级党政机关、国有企事业单位和金融机构，严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品。涉及外事、港澳台事务、侨务等工作需要不在此限，但也要提倡节俭。”

中共中央总书记习近平力图平复民众对党员干部不正之风的日益不满，尤其是那些生活奢华、贪污腐败的政府官员。

习近平自就任以来始终强调贪污腐败是攸关党国存亡的大事，并力主“老虎”“苍蝇”一起打。（完）