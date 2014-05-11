中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法被查

先前公布涉嫌严重违法违纪的山西省人大常委会副主任金道铭，曾长期任职于中纪委机关，加上此番的魏健，显示反腐败继续清理着反腐机构内部的死角。

中共十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马，其中省部级官员已超过20人，包括原国资委主任蒋洁敏、原国家发改委副主任刘铁男等；而国企高层因严重违纪违法而接受调查的亦是层出不穷，其中包括上月爆出的华润集团董事长宋林。（完）