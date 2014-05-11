中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法被查

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京5月9日 -中国反腐败继续清理着反腐机构内部死角。中央纪委监察部网站周五晚间发布消息称，中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
根据中纪委网站内部机构介绍，中纪委第四纪检监察室主要负责监督检查金融口单位党风廉政建设情况，核查相关违法违纪案件等。
先前公布涉嫌严重违法违纪的山西省人大常委会副主任金道铭，曾长期任职于中纪委机关，加上此番的魏健，显示反腐败继续清理着反腐机构内部的死角。
中央纪委书记王岐山此前表示，要对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。
中共十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马，其中省部级官员已超过20人，包括原国资委主任蒋洁敏、原国家发改委副主任刘铁男等；而国企高层因严重违纪违法而接受调查的亦是层出不穷，其中包括上月爆出的华润集团董事长宋林。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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