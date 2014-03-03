中国人大和政协十二届二次会议日程（3月3日-12日）

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
3/3(一)
15:00 全国政协十二届二次会议开幕会
3/4（二）
11:00 十二届全国人大二次会议新闻发布会，大会发言人答记者问
3/5(三)
09:00 全国人大十二届二次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”答记者问
3/7（五）
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
3/9（日）
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 吴云凌/黄凯)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：