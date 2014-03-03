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时事要闻 | 2014年 3月 3日 星期一 08:33 BJT

中国人大和政协十二届二次会议日程（3月3日-12日）

3/3(一)

15:00 全国政协十二届二次会议开幕会

3/4（二）

11:00 十二届全国人大二次会议新闻发布会，大会发言人答记者问

3/5(三)

09:00 全国人大十二届二次会议开幕会

国务院总理李克强作政府工作报告

15:00 发改委主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”答记者问

3/7（五）

15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议

3/8（六）

09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议

3/9（日）

15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议

3/10（一）

15:00 全国人大二次会议第三次全体会议

最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告

3/12（三）

09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 吴云凌/黄凯)

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