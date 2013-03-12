中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月12日-17日）

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
3月12日（二）
全国人大会议休会一天。
上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。
3月13日（三）
人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。
上午 10时 民政部部长李立国，副部长姜力、窦玉沛将就“保障基本民生，发展社会服务”的相关问题回答中外记者的提问。
下午 3时 中国人民银行行长周小川，中国人民银行副行长刘士余，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲，中国人民银行副行长潘功胜将就“货币政策与金融改革”的相关问题回答中外记者的提问。
3月14日（四）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。
下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。
下午 3时 人大记者会 医药卫生体制改革领导小组负责人谈“医药卫生体制改革”。
3月15日（五）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。
下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月16日（六）
上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月17日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会
表决关于政府工作报告的决议草案等
中华人民共和国主席讲话
第十二届全国人大常委会委员长讲话
注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动，由大会秘书处另行通知。(完)
(整理 黄凯; 审校 张喜良)
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