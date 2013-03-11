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时事要闻 | 2013年 3月 11日 星期一 10:14 BJT

中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月11日-17日）

3月11日（一）

上午 9时 人大代表小组会议

政协主席团常务主席会议第二次会议。

10时 梅地亚中心多功能厅举行记者会。中央机构编制委员会办公室王峰副主任将答“《国务院机构改革和职能转变方案》有关内容和考虑”

下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。

下午 3时 农业部副部长陈晓华，农业部总经济师、办公厅主任、新闻发言人毕美家将就“增强农村发展活力，稳定发展粮食和农业生产”的相关问题回答中外记者的提问。

下午 3时 政协十二届一次会议第四次全体会议，选举政协第十二届全国委员会主席等。

3月12日（二）

全国人大会议休会一天。

上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。

3月13日（三）

人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。

上午 10时 民政部部长李立国，副部长姜力、窦玉沛将就“保障基本民生，发展社会服务”的相关问题回答中外记者的提问。

下午 3时 中国人民银行行长周小川，中国人民银行副行长刘士余，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲，中国人民银行副行长潘功胜将就“货币政策与金融改革”的相关问题回答中外记者的提问。

3月14日（四）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。

下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。

3月15日（五）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。

下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

3月16日（六）

上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

3月17日（日）

上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会

表决关于政府工作报告的决议草案等

中华人民共和国主席讲话

第十二届全国人大常委会委员长讲话

注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动，由大会秘书处另行通知。(完)

(整理 黄凯; 审校 张喜良)

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