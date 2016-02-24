今年中央第一轮巡视将对发改委、工信部等32家单位专项巡视

12月人民币实际与名义有效汇率续升 惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透北京2月24日 - 中国中央巡视工作动员部署会议提出，2016年中央第一轮巡视将对中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家民委、民政部、司法部等32家单位党组织开展专项巡视，同时对辽宁、安徽、山东、湖南等4个省进行“回头看”。
对已巡视过的地方开展“回头看”，这在党的十八大以来还是第一次。中纪委网站刊登的新闻稿称，要对已巡视过的地方杀个“回马枪”，开展“回头看”，重点检查该发现的问题有没有遗漏和巡视整改落实情况，做到件件有着落，释放强烈信号，体现监督的韧劲和严肃性。
此次被专项巡视的32家单位还包括人力资源和社会保障部、农业部、国家卫生计生委、国务院国资委、海关总署、工商总局、质检总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、国家旅游局、国家宗教局。
国家信访局、国家粮食局、国家能源局、国家国防科工局、国家烟草专卖局、国家外专局、国家公务员局、国家邮政局、国家文物局、国家中医药管理局、全国总工会、全国妇联、全国供销合作总社、全国老龄办、中国农业科学院等。
十八大以来，中央巡视组已开展八轮巡视，巡视了149个地区和单位，实现了对31个省区市和新疆生产建设兵团、国有重要骨干企业、中央金融单位的全覆盖。半数以上中管干部问题线索来自巡视。
十八届中央纪委六次全会提出，今年要深化专项巡视，紧盯重点人、重点事和重点问题，机动灵活，精准发现，定点突破，必要时杀个“回马枪”，开展“回头看”。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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