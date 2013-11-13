三中全会公报显示稳定发展仍优先于调结构、促改革--美银美林

路透北京11月13日 -国际投行美银美林周三发表研究报告认为，中共十八届三中全会公报中透露出，对于领导层而言稳定发展仍是首要目标，其次才依次是调整结构、促进改革。

报告认为，公报将2020年作为重要领域和关键环节改革取得决定性成果的时间节点，相对较长的时间框架，意味着改革步伐有可能会相对谨慎，效果真正显现可能还需要较长时间。

报告并称，公报似乎更为注重经济而非政治改革。其重点又在于减少政府对重要经济领域的价格干预，这可能意味着取消以下领域的价格控制：利率（利空银行）、土地尤其是耕地（利空房地产开发商和地方政府融资）、能源（利好油气企业）。

其他重要改革领域包括财政、金融市场和进一步开放。领导层重申国有企业在中国社会主义市场经济中扮演的重要角色，这意味着国企改革可能有限。

此外报告称，公报对文化产业赋予了重要的地位，因其将协助中共建立社会主义核心价值体系。公报提到将建立健全现代文化市场体系。这将利好传媒相关板块。类似的还有环保产业，这对于天然气、可再生能源和核能等板块都是利好消息。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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