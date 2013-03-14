中国人大十二届一次会议日程表（3月14日-17日）

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时

路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。