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时事要闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:32 BJT

中国人大十二届一次会议日程表（3月14日-17日）

3月14日（四）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。

下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。

下午 3时 人大记者会 医药卫生体制改革领导小组负责人谈“医药卫生体制改革”。

3月15日（五）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。

下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

下午 3时 环保部负责人答环境保护与生态文明建设记者会。

3月16日（六）

上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

3月17日（日）

上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会

表决关于政府工作报告的决议草案等

中华人民共和国主席讲话

第十二届全国人大常委会委员长讲话

注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动，由大会秘书处另行通知。(完)

(整理 黄凯; 审校 张喜良)

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