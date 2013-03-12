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时事要闻 | 2013年 3月 12日 星期二 09:17 BJT

李源潮有望出任中国国家副主席--消息

路透北京3月12日（记者 林洸耀/John Ruwitch） - 消息人士称，中共中央政治局委员李源潮本周料将获任中国国家副主席，这表明中国新领导人习近平的影响力上升。

该消息人士称，中共前领导人江泽民曾主张刘云山担任国家副主席。

升任国家副主席一职将提升李源潮的地位，在外交方面可发挥影响力，并进一步支持习近平的工作。

另外两名消息人士也确认，习近平已经决定李源潮担任国家副主席。

去年11月，刘云山进入中共中央政治局常委会，并接任了习近平此前两项职务--中央党校校长和中央书记处书记。2002-2012年期间，刘云山任中共中央宣传部部长。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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