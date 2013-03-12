李源潮有望出任中国国家副主席--消息

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京3月12日（记者 林洸耀/John Ruwitch） - 消息人士称，中共中央政治局委员李源潮本周料将获任中国国家副主席，这表明中国新领导人习近平的影响力上升。
该消息人士称，中共前领导人江泽民曾主张刘云山担任国家副主席。
升任国家副主席一职将提升李源潮的地位，在外交方面可发挥影响力，并进一步支持习近平的工作。
另外两名消息人士也确认，习近平已经决定李源潮担任国家副主席。
去年11月，刘云山进入中共中央政治局常委会，并接任了习近平此前两项职务--中央党校校长和中央书记处书记。2002-2012年期间，刘云山任中共中央宣传部部长。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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