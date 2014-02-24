中国今后一个时期保持中高速增长具有良好基础--中央政治局

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透北京2月24日 -中共中央政治局周一召开会议表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。
此次会议由中共中央总书记习近平主持，内容为讨论政府工作报告。
会议认为，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，正是中高速增长的良好基础。
会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要向深化改革要动力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定和完善宏观政策框架，确保经济运行处在合理区间，着力推动提质增效升级。
同时，还要增强内需拉动经济的主引擎作用，促进农业现代化和农村改革发展，推进以人为核心的新型城镇化。
中国两会（全国政协和人大会议）将于3月3日起召开，届时将公布今年中国经济增长目标。
央行行长周小川近日表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP)增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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