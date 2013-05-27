中国纪检监察系统清退会员卡

路透北京5月27日 - 打铁打还需自身硬，中国反腐领导机构纪检监察系统正在从自身做起。中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山称，要严肃认真地开展纪检监察系统会员卡清退活动，实现自我净化，巩固落实八项规定成果。

新华社报导称，中央纪委已下发《关于在全国纪检监察系统开展会员卡专项清退活动的通知》，要求纪检监察系统在职干部职工要在6月20日前自行清退所收受的各种名目的会员卡，做到“零持有、零报告”。

报导援引王岐山称，党风问题是关系党生死存亡的重大问题，加强党的作风建设是反腐败的治本之策。在当前党风廉政建设和反腐败斗争严峻复杂的形势下，各级纪检监察机关要持之以恒落实八项规定，进一步明确定位，转变职能、转变作风。

“会员卡虽小，折射出的却是作风建设的大问题，反映的是享乐主义和奢靡之风。”王岐山指出。

中国国务院新总理李克强再次强调治理腐败的决心。他表示，腐败和政府的信誉水火不容，中国要建立和完善不能贪、不敢贪的反腐机制，让腐败行为、腐败分子依法受到严惩，绝不手软。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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