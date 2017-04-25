中共中央称要高度重视防控金融风险 加强监管协调--政治局会议

路透北京4月25日 - 中国中共中央政治局周二召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

新华社报导引述会议并强调，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，深化供给侧结构性改革，坚定不移推进“三去一降一补”，实现转型升级。

“当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。”会议称。

会议并要求，营造良好市场环境，加强制度建设，扩大开放领域，改善投资者预期；并加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制。

会议同时指出，中国一季度经济运行稳中向好、实现良好开局，增长和效益回升，市场预期改善，内需对经济增长的贡献加大，新技术新产品新服务不断涌现并快速成长，产业优化升级不断推进，就业继续增加，城乡居民收入增长有所加快。（完）