中国11月通胀超预期回落 政策宽松预期升温

* CPI和PPI同比增幅均逊於预期,通胀下行趋势确立

* CPI同比增长4.2%,连续第四个月回落

* CPI环比下降0.2%,食品价格环比下降0.8%

* 为政策调整提供空间,政策放宽预期升温

路透北京12月9日电---食品及原材料价格回落,加上翘尾影响减弱,带动中国11月CPI和PPI超预期回落,确认通胀下行趋势建立的同时,亦为政策调整提供进一步空间.

中国国家统计局公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%,且为连续第四个月回落;环比则下降0.2%,此前曾连续七个月环比小升.

"通胀压力明显放缓,物价回落的趋势仍会延续,"中国国际经济交流中心研究员张永军说.

他认为,11月CPI下降的比预期要快,主要是食品价格回落明显.而PPI的回落则与整个经济环境有关,包括经济增长明显放缓,外部需求减弱等等.

统计局数据显示,11月食品价格同比上涨8.8%,非食品价格上涨2.2%;食品价格环比下降0.8%,影响价格总水平下降约0.25个百分点;非食品价格环比升0.1%.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.

交通银行高级宏观分析师唐建伟表示,PPI的同比下滑显示在外部需求不乐观的情况下,实体经济的下滑风险;从目前公布的数据看,预计今年四季度GDP的增长可能也会低於预期,降至9%以下.

他并预计,央行将进一步维持流动性的宽松,有可能在本月内再下调一次存款准备金率.因为除了宏观数据的回落,资金外流导致外汇占款也不断减少,也为存准下调提供理由.

今年1-11月,CPI同比涨幅为5.5%,PPI同比上升6.4%.

备受关注的中央经济工作会议将於近期召开.路透采访的官员和专家们普遍预计,积极财政和稳健货币的政策基调明年仍会延续,经济工作重心将落在稳增长、抑通胀和调结构.

中国社科院本周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.(完)