权重调整拉低中国今年CPI 0.2-0.3个点 上半年低位回升--国信

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透北京2月18日 - 中国自1月起对CPI构成分类和相应权重进行调整。国信证券宏观固收团队对此发布报告称，权重调整将导致全年CPI水平降低0.2-0.3个点，并改变CPI增速的运行方向，上半年的“高位回落”有可能变为“低位回升”。
至于货币政策该如何应对CPI的变化，国信称，不同的计算方法会导致不同的CPI运行，政策对于CPI的变化更应该是看重趋势方向，忽略幅度大小；在权重调整之初，预计新、老CPI都是政策关注的焦点。
报告指出，新口径下“食品”权重明显降低，占CPI比重在17-21%之间，老口径约为32%；“烟酒”占CPI的新比重约为5.5-6.5%之间，老口径约3.5%。
“根据本月（1月）CPI食品和非食品的环比数据，按原来权重计算本月CPI同比涨幅在2.1-2.2%左右，”国信证券称，“在同等条件下，食品项目权重被大幅度降低，则导致全年CPI水平降低0.2-0.3个点。”
按照中性假设，按照老权重计算，2016年CPI增速平均水平在2.0%；按照新权重计算，2016年CPI增速平均水平为1.7-1.8%。
按照中性假设，在老权重条件下，CPI变化趋势呈现上半年高位回落；按照新权重计算，则演变为从2月份后低位回升，其主要影响的月份是2-5月CPI方向节奏。
中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。
统计局并称，自1月开始使用2015年作为新一轮的CPI对比基期，并调整各项权重，但经测算，本轮基期轮换对CPI环比数据基本无影响，对同比数据影响较小，约为0.08个百分点。
**“食品”权重明显降低**
国信报告指出，从构成分类看，本次变化最主要的是将八大类中的“食品”与“烟酒”合并，构成新的“食品烟酒”项，同时增加“其他用品和服务”一项。
虽然新口径将八大类中的“食品”与“烟酒”合并，但原先“食品”与“非食品”的两分法并没有改变，即“食品”项中并不包含“烟酒”与原先口径一致。
报告称，1月CPI环比增0.5%，其中“食品”环比升2.0%，“非食品”环比升0.2%，如果单从这组数据推算，“食品”项占CPI比重只有16.7%；但考虑到四舍五入，“食品”环比最低取1.95%，“非食品”最低取0.15%，“食品”项占CPI比重最高可以到达21.5%。
“我们估计新口径下‘食品’项占CPI比重在17%到21%之间（老口径约32%），”报告称。
另外，根据1月“食品”环比2.0%，“食品烟酒”环比1.4%，假设“烟酒”中烟占比40%酒占比60%，估计“烟酒”占CPI的新比重约在5.5%到6.5%之间（老口径约3.5%）。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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