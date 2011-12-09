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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 13:55 BJT

中国CPI至明年初料持续走低--交行

针对中国11月CPI超预期回落，中国交通银行金融研究中心发布最新报告认为考虑到今年末到明年初通胀将持续走低，且经济增速继续回落，未来货币政策可能在稳健的基调下适度放松。 报告称: "预计12月CPI可能会降至4%以下，全年CPI可能在5.4%左右，2012年CPI可能下降到3-3.5%左右。" 路透

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