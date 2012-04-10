中国内需仍乏力 存准下调预期升温

2011年11月30日在北京拍到的中国人民银行的图片。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 3月重现顺差53.5亿美元,出口增幅快於进口增幅

* 外需恢复好於预期,内需依旧乏力

* 存款准备金率下调的政策调整预期升温

采写:北京记者站

路透北京4月10日电---中国3月份重现出口导向的贸易顺差,表明世界经济的复苏较预期乐观;但进口增幅迟缓显示内需仍乏力,基於目前中小企业面临的资金困境,预计月内下调存款准备金率的概率加大.

中国3月进出口同比增幅因春节因素均较上月大幅回落,其中进口降幅更大.中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

分析师认为,中国一季度宏观经济形势总体尚好已成共识,经济硬着陆的风险在降低,不过3月CPI涨幅超出预期将使得货币政策审慎前行.

国家统计局将於周五发布一季度国民经济运行情况.国家发改委副主任张晓强此前透露,一季度中国国内生产总值(GDP)增长约8.4%. 路透综合21家机构预测中值结果显示,一季度GDP料同比增长8.3%,较去年四季度8.9%回落0.6个百分点,连续第五个季度下滑.

"应该说内外需市场的表现均好於预期,中国经济和世界经济都没有想象的那麽差."中国国家信息中心宏观经济预测部首席经济师祝宝良称,并预计4月份中国有可能下调存款准备金率.

中国国际经济交流中心研究员王军也认为,3月的贸易数据比较乐观,超出市场预期,原本以为会是逆差,同时出口总值达1,600多亿美元,增速也快於进口增速,表明外需市场复苏并不如此前预期的那麽悲观,外贸对中国经济的拖累也不会那麽大了.

"这周五将公布一季度的GDP等数据,从时间上看,本周可能就面临存款准备金率下调的敏感期."王军称.

中国海关周二公布,3月实现贸易顺差53.5亿美元(路透调查中值为逆差13亿美元).其中3月出口同比增长8.9%,(路透调查中值为增加7.2%),进口同比增长5.3%,(路透调查中值为增加9.0%).

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贸易数据出炉後,尤其3月进口增速大幅低於预期引发内需不振担忧,此前窄幅振荡的中国股市沪综指.SSEC迅速扩大跌幅,早盘收低0.96%至2,263.779点;MSCI除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS在数据公布後震荡下滑,早盘跌落0.43%,对中国消息敏感的主要商品货币澳元和新西兰元兑美元兑美元汇率则延续升势,澳元并触及日内高位1.0357美元.

汇率市场反应相对淡定.中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二早盘变动不大.

**贸易数据超预期**

当世界经济因欧债危机及美国经济复苏迟缓,以及动荡的国际形势而阴霾笼罩时,对中国经济硬着陆的担忧从未消退.

而3月份中国好於预期的贸易数据显然让忧虑者略舒一口气,国内外的经济形势似乎并没有此前想的那麽悲观.

王军认为,美国经济的复苏比预期的好,而中国经济硬着陆的风险也在降低,虽然一季度的数据季节性因素影响较大,但从目前的情况看,预计二季度中国外贸仍会维持小规模的顺差,会保持一种平稳的态势,对经济不会造成太大的拖累.

法国东方汇理银行驻香港分析师 DARIUSZ KOWALCZYK认为,尽管出口额增长可能有所放慢,但数据显示,中国可以继续依赖外需来部分弥补内需的下滑.

他认为,第一季贸易顺差接近7亿美元,远高於上年同期为逆差8亿美元,这说明贸易或为一季度国内生产总值(GDP)增长贡献力量.也暗示,人民币可能仍有些升值空间.

澳新银行驻上海经济学家ZHOU HAO认为,市场对中国经济有点过於悲观了.他说,中国一季度出现贸易顺差,而去年同期则为逆差,这显示出对GDP(国内生产总值)增长的正面贡献.预计一季度GDP增长应为8.6%.

花旗集团中国高级经济学家丁爽也认为,3月份贸易出现顺差,符合预期.从季节因素来看,应该接下来的几个月会(继续)转为顺差.

"3月的月度进口金额达到最高值,但增长率较低,总体而言并不会太悲观.我们预计今年全年的进口增长是单位数,即低於10%.如果经济刺激措施增多,政策放松较强,未来进口需求会随之增长快一点."丁爽称.

**内需乏力需提振,降存准期升温**

尽管3月份的贸易数据好於预期,淡化了市场对中国经济的忧虑情绪,但面对中小企业面临的资金压力,实体经济的困境,中国内需市场欲振乏力,而政策预调微调或会加力,降低存款准备金率的预期明显升温.

中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.

祝宝良表示,由於物价涨幅超预期,控物价不敢掉以轻心,货币政策的松动会比较谨慎,且从目前的就业情况看也比较平稳,总体分析一季度中国经济形势尚可.预调微调可能会体现在信贷量的投放上有所增加,同时有必要降低存款准备金率.

受食品价格涨势推动,中国3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅意外反弹至3.6%.欲浏览3月CPI数据图表,请点选r.reuters.com/huk57s.

中信建投宏观经济分析师胡艳妮认为,受制於国内需求并不旺盛,未来政策上应该有所微调,信贷上料有所放松,并侧重於稳增长的措施.并预计短期内利率估计不动,但不排除存准下调的可能.

国信证券宏观经济分析师林松立表示,当月进口低於预期,显示出内需还是在下降.从深圳、广州和珠海等地了解的情况来看,内需下降非常明显,可以说经济增速大幅下降是没有什麽争议的. (完)