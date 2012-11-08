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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 17:15 BJT

四季度至明年通胀压力或不会太大--统计局长

中国国家统计局局长马建堂周四称，中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大，但也不能掉以轻心。在被回到美国QE3(第三轮量化宽松货币政策)的影响时，马建堂表示，美国宽松货币政策会对国内的物价会有一定的压力。路透

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