四季度至明年通胀压力或不会太大--统计局长

中国国家统计局局长马建堂周四称，中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大，但也不能掉以轻心。在被回到美国QE3(第三轮量化宽松货币政策)的影响时，马建堂表示，美国宽松货币政策会对国内的物价会有一定的压力。路透