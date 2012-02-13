中国2月CPI料回落至4%以内--发改委

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 2月CPI涨幅预计可回落至4%以内
* 上半年若无特殊因素或维持该水平徘徊
* 今年物价涨幅将明显低於去年
路透北京2月13日电---今年伊始中国CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.不过国家发改委价格司副司长周望军周一表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.
针对今年CPI的走势,他在新华网的访谈中称,从现在可预见的情况看今年物价涨幅将明显低於去年,具体多少因为一年才过了一个月,不能过於乐观.
"1月份比去年12月份同比涨幅略有反弹,但是从长期趋势来看,2月份我们的指数会有一个明显的下降."他说.
中国刚刚公布1月份CPI同比上涨4.5%,远超市场预期,去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.欲览中国CPI走势图表链接,请点选(r.reuters.com/myh56s)
国开证券宏观经济分析师杜征征就上述表态指出,总体来看,2月CPI预计在4%左右,跌破3.5%的概率较小.全年通胀回落趋势不变,但反弹压力犹在,呈V字形走势,预计年内低点出现在7月份左右,增速或在2.8%,全年增幅3.5%左右.
中国国家发改委此前表示,节日性、临时性因素推高1月份CPI,後期价格总水平将稳步回落;其并重申要"切实防止价格走势出现反弹".
此外,对於今年猪肉价格走势,周望军预计,今年的猪价应该呈下行的趋势,不但稳定在目前的水平,还要有略微的下降.
中国国家信息中心上周四发布报告预计,一季度,全球经济下行风险加大,中国经济运行仍将处於稳步回落态势,初步预计,CPI将上涨3.5%左右,PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨1%左右.
**价格改革**
针对今年价格改革工作重点,周望军指出,今年的工作重点是根据中央经济工作会议所提到的:稳中求进的基调,来积极稳妥的推进价格改革.重点领域包括阶梯电价、成品油定价机制、自来水的价格等等.
他特别指出,"广东、广西(天然气价格)改革试点实践证明是可行的,那在全国就要推广."
中国宣布去年12月起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价,但发改委预计总体上不会推高两地天然气价格.(完)
--发稿 沈燕/康熙泽; 审校 黄凯
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