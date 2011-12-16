中国明年CPI料低於4% GDP增速可望超过8%--国研中心专家

路透北京12月16日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周四表示,预计2012年中国居民消费价格(CPI)涨幅将低於4%,国内生产总值(GDP)增速可望保持在8%以上.

"我们预计12月CPI将回落到4%以下,"余斌在北京一新闻发布会上表示,"明年我认为通胀将低於4%."

余斌表示,决策层无意推出规模可与08年媲美的新一轮投资刺激计划,2012年将通过财政政策、结构性减税以及鼓励农民增收及城镇化的措施,来保持经济增速在8%以上.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

本周结束的中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)

--编译 邵晓忆; 审校 乔艳红

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